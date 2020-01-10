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10:19, 10 января 2020 166
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Мэрия отказала рязанцу построить частный дом в Солотче

Мэрия отказала рязанцу построить частный дом в Солотче

Мэрия отказала рязанцу построить частный дом в Солотче. Соответствующее постановление официально опубликовали в пятницу, 10 января.

Заявитель Юрий Шамраевский просил возвести двухэтажный частный дом на улице Лесной высотой не более 7,5 метра на участке площадью 1 285 квадратных метров, который не входит в достопримечательное место «Есенинская Русь».

Территория находится в подзоне административного и культурно-бытового обслуживания, где жилая застройка разрешена условно.

Напомним, комиссия также отклонила проект, ссылаясь на требования СанПиН (на расстоянии 15 метров от границ участка расположен гаражный комплекс, также непосредственной близости от участка проходит кабельная линия электропередач).

Ранее вопрос обсуждался на публичных слушаниях.


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