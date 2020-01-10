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17:28, 10 января 2020 193
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Мэрия организовала проверку после жалобы рязанки на маршрутчика, отобравшего карту

Мэрия организовала проверку после жалобы рязанки на маршрутчика, отобравшего карту

Мэрия провела служебное расследование в отношении маршрутчика, на которого пожаловалась рязанка. Об этом сообщили в горадминистрации.

По результатам расследования с водителя маршрутки «взыскали объяснительную и провели разъяснительную беседу».

«В случае повторных жалоб будут предприняты меры дисциплинарного взыскания», — отметили в мэрии.

Напомним, рязанка пожаловалась, что мужчина не отдавал ей льготную карту, пока она не оплатила проезд.

Ранее появился список рязанских маршруток, где сохранились льготы на проезд.


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