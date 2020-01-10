Мэрия организовала проверку после жалобы рязанки на маршрутчика, отобравшего карту

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Мэрия провела служебное расследование в отношении маршрутчика, на которого пожаловалась рязанка. Об этом сообщили в горадминистрации.
По результатам расследования с водителя маршрутки «взыскали объяснительную и провели разъяснительную беседу».
«В случае повторных жалоб будут предприняты меры дисциплинарного взыскания», — отметили в мэрии.
Напомним, рязанка
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