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20:18, 10 января 2020 151
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Медведев поручил разработать запрет на снюс

Медведев поручил разработать запрет на снюс

Премьер-министр России поручил Роспотребнадзору разработать запрет на продажу никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей. Об этом он заявил на рабочей встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, передает РБК.

«Нам зачем такой пищевой продукт? У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже, — те же самые наркотики», — заявил на встрече премьер.

Он отметил, что запрет на снюс должен распространяться на всю территорию Евразийского союза. По словам Медведева, «если продукт останется в другой стране, эту дрянь будут завозить».

Премьер признался, что сам о таких продуктах узнал «совсем недавно».

«Эти никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами, — редкая гадость», — сказал он, отметив, что смеси создают привыкание к никотину и «подсаживают» детей и взрослых.

По словам Колокольцева, запрет на снюс действует больше чем в 20 субъектах России. За праздники из незаконного оборота изъяли 911 тысяч единиц таких товаров, общая сумма уже наложенных штрафов составила 3,39 млн рублей, 324 материала проверки направили в суды, 240 — в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Напомним, в начале декабря появилась информация, что рязанские школьники «подсели» на снюс. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу снюсов. Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси.


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