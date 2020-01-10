Медведев поручил разработать запрет на снюс

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Премьер-министр России поручил Роспотребнадзору разработать запрет на продажу никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей. Об этом он заявил на рабочей встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, передает
«Нам зачем такой пищевой продукт? У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже, — те же самые наркотики», — заявил на встрече премьер.
Он отметил, что запрет на снюс должен распространяться на всю территорию Евразийского союза. По словам Медведева, «если продукт останется в другой стране, эту дрянь будут завозить».
Премьер признался, что сам о таких продуктах узнал «совсем недавно».
«Эти никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами, — редкая гадость», — сказал он, отметив, что смеси создают привыкание к никотину и «подсаживают» детей и взрослых.
По словам Колокольцева, запрет на снюс действует больше чем в 20 субъектах России. За праздники из незаконного оборота изъяли 911 тысяч единиц таких товаров, общая сумма уже наложенных штрафов составила 3,39 млн рублей, 324 материала проверки направили в суды, 240 — в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
Напомним, в начале декабря появилась информация, что рязанские школьники «подсели» на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском райцентре подорожал проезд в общественном транспорте
|
cледующая новость →Мужчину, закрывшегося с ружьем в доме в Спасском районе, направили в лечебное заведение
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.