«Мармакс» рассказал о важном преимуществе жилого комплекса «Наследие Современности»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В компании «
«Особое внимание уделили оконным системам. В доме установят оконные профили немецкого производства Rehau с мультифункциональным стеклом SunGuard, — рассказали представители „Мармакс“. — Окна не будут пропускать ультрафиолетовые лучи и будут сохранять тепло в доме. У нас уже есть опыт установки таких оконных систем в реализованных объектах. По отзывам жителей, окна в наших комплексах действительно зарекомендовали себя, как качественная и прочная система».
Также представители компании отметили, что у таких стекол есть защитное покрытие, чтобы дети могли спокойно играть в квартире, а родители не боялись, что они могут разбить стекло в одной из комнат.
«Панорамные окна также позволяют продумать интерьер, который будет подчеркнут дневным освещением. В комнатах будет светло и просторно — такая обстановка не утомляет, а наоборот, действует ободряюще, — поделились в „Мармакс“. — Вечером вы сможете насладиться ночным городом за чашкой горячего чая, укутавшись в мягкий плед, или проведете уютный вечер в окружении семьи в просторной кухне-гостиной с видом на Рязанский кремль».
Подробную информацию о комплексе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКо Дню российской печати в Рязани откроют фотовыставку «В фокусе — репортер»
|
cледующая новость →С карты рязанской пенсионерки пропали почти полмиллиона рублей
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.