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12:51, 10 января 2020 196

«Мармакс» рассказал о важном преимуществе жилого комплекса «Наследие Современности»

«Мармакс» рассказал о важном преимуществе жилого комплекса «Наследие Современности»

В компании «Мармакс» рассказали о важном преимуществе комплекса видовых квартир «Наследие Современности». По словам девелопера, панорамное остекление придает фасаду дома «легкость и уникальный облик».

«Особое внимание уделили оконным системам. В доме установят оконные профили немецкого производства Rehau с мультифункциональным стеклом SunGuard, — рассказали представители „Мармакс“. — Окна не будут пропускать ультрафиолетовые лучи и будут сохранять тепло в доме. У нас уже есть опыт установки таких оконных систем в реализованных объектах. По отзывам жителей, окна в наших комплексах действительно зарекомендовали себя, как качественная и прочная система».

Также представители компании отметили, что у таких стекол есть защитное покрытие, чтобы дети могли спокойно играть в квартире, а родители не боялись, что они могут разбить стекло в одной из комнат.

«Панорамные окна также позволяют продумать интерьер, который будет подчеркнут дневным освещением. В комнатах будет светло и просторно — такая обстановка не утомляет, а наоборот, действует ободряюще, — поделились в „Мармакс“. — Вечером вы сможете насладиться ночным городом за чашкой горячего чая, укутавшись в мягкий плед, или проведете уютный вечер в окружении семьи в просторной кухне-гостиной с видом на Рязанский кремль».

Подробную информацию о комплексе «Наследие Современности» можно получить по телефону 500-005.


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