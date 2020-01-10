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В День российской печати, 13 января, в Рязани откроют фотовыставку Андрея Карева «В фокусе — репортер». Снимки посвящены операторам, фотографам и журналистам.
Гости увидят 40 фотографий, сделанных Каревым в последние 10 лет. В подписях к ним указаны места работы героев.
Открытие выставки в «Фотодоме» (Почтовая, 58) запланировано на 12:30. Посетить ее можно будет до 30 января (ежедневно с 10:00 до 19:00 кроме воскресенья). Вход свободный.
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