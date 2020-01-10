В центре Рязани произошло ДТП с маршруткой, образовалась пробка

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Утром в пятницу, 10 января, в центре Рязани столкнулись маршрутка и легковушка.
Авария произошла на улице Ленина рядом с Верхним городским садом.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке образовался затор. Скорость потока машин не превышает десяти километров в час.
На месте работают сотрудники ДПС.
Официальной информации о произошедшем нет.
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