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11:00, 10 января 2020 235

Гендиректора компании «Еламед» наградили медалью «Лучший шеф года»

Гендиректора компании «Еламед» наградили медалью «Лучший шеф года»

Компания «Еламед» стала лауреатом областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования в 2019 году. Предприятие отметили в номинации «Социальное партнерство: шефы и школа города».

25 декабря губернатор Николай Любимов вручил гендиректору компании «Еламед» Максиму Панину диплом лауреата и медаль «Лучшему шефу года».

По словам главы региона, предприятия и организации Рязанской области, которые ведут шефскую работу, оказывают огромную поддержку в воспитании достойного молодого поколения.

«Я благодарю трудовые коллективы за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Желаю вам успешной работы в дальнейшем», — сказал Любимов.

Компания «Еламед» на протяжении многих лет сотрудничает с Елатомской средней школой. Поддержку образовательному учреждению предприятие оказывает в рамках корпоративной программы по профориентационной работе.


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