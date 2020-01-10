Гендиректора компании «Еламед» наградили медалью «Лучший шеф года»

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Компания «Еламед» стала лауреатом областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования в 2019 году. Предприятие отметили в номинации «Социальное партнерство: шефы и школа города».
25 декабря губернатор Николай Любимов вручил гендиректору компании «Еламед» Максиму Панину диплом лауреата и медаль «Лучшему шефу года».
По словам главы региона, предприятия и организации Рязанской области, которые ведут шефскую работу, оказывают огромную поддержку в воспитании достойного молодого поколения.
«Я благодарю трудовые коллективы за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Желаю вам успешной работы в дальнейшем», — сказал Любимов.
Компания «Еламед» на протяжении многих лет сотрудничает с Елатомской средней школой. Поддержку образовательному учреждению предприятие оказывает в рамках корпоративной программы по профориентационной работе.
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