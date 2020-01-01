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15:27, 1 января 2020 300
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В Рязанской области пьяный мужчина чуть не задушил бабушку

В Рязанской области пьяный мужчина чуть не задушил бабушку

В селе Бурминка Александро-Невского района полиция утихомирила 38-летнего мужчину, который чуть не задушил 87-летнюю бабушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась пожилая местная жительница, которая сообщила, что пьяный внук у нее дома угрожает задушить пенсионерке. Оперативники выехали «на адрес» и утихомирили мужчину.

По предварительной информации, злоумышленник в последнее время злоупотреблял спиртным.

Накануне перед инцидентом он еще раз пришел пришел домой в пьяном состоянии и принес с собой бутылку алкоголя. Утром мужчина не смог ее найти, поскольку забыл, где спрятал спиртное. Он обвинил бабушку в том, что она убрала алкоголь.

Женщина отрицала это и пыталась успокоить внука, тот набросился на нее и стал душить. Пенсионерка позвала на помощь, на место вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.


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