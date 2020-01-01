В Рязанской области пьяный мужчина чуть не задушил бабушку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В селе Бурминка Александро-Невского района полиция утихомирила 38-летнего мужчину, который чуть не задушил 87-летнюю бабушку. Об этом сообщила
В полицию обратилась пожилая местная жительница, которая сообщила, что пьяный внук у нее дома угрожает задушить пенсионерке. Оперативники выехали «на адрес» и утихомирили мужчину.
По предварительной информации, злоумышленник в последнее время злоупотреблял спиртным.
Накануне перед инцидентом он еще раз пришел пришел домой в пьяном состоянии и принес с собой бутылку алкоголя. Утром мужчина не смог ее найти, поскольку забыл, где спрятал спиртное. Он обвинил бабушку в том, что она убрала алкоголь.
Женщина отрицала это и пыталась успокоить внука, тот набросился на нее и стал душить. Пенсионерка позвала на помощь, на место вызвали полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Горроще «легковушка» «снесла» дорожный знак на перекрестке
|
cледующая новость →Папа римский ударил по руке женщину на праздновании Нового года
Фотопрогулка по новогодней Рязани.