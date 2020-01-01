В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

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С 1 января в России вступили в силу новые
Согласно изменениям, автодилеры, получившие статус специализированной организации, смогут ставить машины на учет непосредственно в салоне.
Они будут проводить осмотр автомобиля и проверку документов, а затем передадут данные в ГИБДД через портал госуслуг.
Автовладельцы смогут получить свидетельство о регистрации и номерные знаки уже в салоне без обращения в инспекцию.
Помимо этого, автомобиль нельзя будет оформить на гражданина младше 16 лет, чтобы тот не нес ответственность как собственник.
К месту регистрации владельца машины теперь привяжут код региона, а также введут новый порядок оформления прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования.
Кроме того, срок регистрации в ГИБДД машины, временно ввезенной из другой страны, увеличился с шести месяцев до года.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.