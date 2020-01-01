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10:22, 1 января 2020 300
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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.

Согласно изменениям, автодилеры, получившие статус специализированной организации, смогут ставить машины на учет непосредственно в салоне.

Они будут проводить осмотр автомобиля и проверку документов, а затем передадут данные в ГИБДД через портал госуслуг.

Автовладельцы смогут получить свидетельство о регистрации и номерные знаки уже в салоне без обращения в инспекцию.

Помимо этого, автомобиль нельзя будет оформить на гражданина младше 16 лет, чтобы тот не нес ответственность как собственник.

К месту регистрации владельца машины теперь привяжут код региона, а также введут новый порядок оформления прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования.

Кроме того, срок регистрации в ГИБДД машины, временно ввезенной из другой страны, увеличился с шести месяцев до года.


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