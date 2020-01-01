В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

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С 1 января 2020 года вступают в силу новые меры поддержки семей с детьми в России. Ежемесячную выплату на первого и второго ребенка семьи будут получать до достижения детьми трех лет, передает
Средний размер выплаты составит 12 тысяч рублей, а круг получателей расширится.
Деньги получат семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.
В круг получателей попадут те, у кого первый или второй ребенок родился или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается.
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