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13:20, 1 января 2020 108
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В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

С 1 января 2020 года вступают в силу новые меры поддержки семей с детьми в России. Ежемесячную выплату на первого и второго ребенка семьи будут получать до достижения детьми трех лет, передает ТАСС.

Средний размер выплаты составит 12 тысяч рублей, а круг получателей расширится.

Деньги получат семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

В круг получателей попадут те, у кого первый или второй ребенок родился или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается.


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