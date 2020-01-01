В первую неделю 2020 года в Рязанской области ожидается до -5 градусов

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С 1 по 5 января минимальная температура в Рязанской области составит до -2 градусов. Об этом сообщил
В ночь на четверг, 2 января, ожидается до -5 градусов. Днем ноль градусов, небольшие осадки.
Ночью 3 января будет до -1 градуса, днем ноль градусов, солнечно.
В ночь на субботу, 4 января, будет до -2 градусов, днем -1 градус.
Ночью в воскресенье возможен снег, похолодает до -2 градусов, днем ноль градусов и небольшие осадки.
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.