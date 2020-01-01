В Горроще «легковушка» «снесла» дорожный знак на перекрестке

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В среду, 1 января, на перекрестке улиц Толстого и Гоголя произошло ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в группе «
Автор ролика заснял разбитую машину, оставленную на месте аварии и рассказал, что на перекрестке также снесли знак пешеходного перехода. Подробностей о произошедшем пока нет.
Отметим, в ролике подчеркнули, что на этом месте «регулярно происходят аварии».
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