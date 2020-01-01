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10:35, 1 января 2020 2 421
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Мокро и пусто. РЗН. инфо публикует фоторепортаж первого дня 2020 года 1

Мокро и пусто. РЗН. инфо публикует фоторепортаж первого дня 2020 года

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Первого января в Рязани пошли дождь и мокрый снег. Люди спрятались в теплых домах, под крышами и в салонах автомобилей.

Рязань еще не проснулась после празднования Нового года: улицы, всегда оживленные в будние дни, опустели.

В центре города можно заметить только рабочих или компании людей, которые, по всей видимости, еще не закончили встречу нового десятилетия.

Корреспондент РЗН. инфо прогулялся по утренней Рязани и сделал несколько снимков мокрых и пустых улиц.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

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