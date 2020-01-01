Мокро и пусто. РЗН. инфо публикует фоторепортаж первого дня 2020 года

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Первого января в Рязани пошли дождь и мокрый снег. Люди спрятались в теплых домах, под крышами и в салонах автомобилей.
Рязань еще не проснулась после
В центре города можно заметить только рабочих или компании людей, которые, по всей видимости, еще не закончили встречу нового десятилетия.
Корреспондент РЗН. инфо прогулялся по утренней Рязани и сделал несколько снимков мокрых и пустых улиц.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ первую неделю 2020 года в Рязанской области ожидается до -5 градусов
|
cледующая новость →В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.