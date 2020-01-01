Папа римский ударил по руке женщину на праздновании Нового года

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание на площади Святого Петра в Ватикане. Видео опубликовал телеканал
Понтифик поприветстсвовал верующих, празднующих Новый год. Одна из паломниц, стоявших за ограждением, схватила его и сильно потянула на себя.
Пытаясь освободиться, Папа римский ударил женщину по руке.
NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd— CBS News (@CBSNews) 31 декабря 2019 г.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области пьяный мужчина чуть не задушил бабушку
|
cледующая новость →Центробанк начал брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей
Фотопрогулка по новогодней Рязани.