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15:03, 1 января 2020 261
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Папа римский ударил по руке женщину на праздновании Нового года

Папа римский ударил по руке женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание на площади Святого Петра в Ватикане. Видео опубликовал телеканал CBS News.

Понтифик поприветстсвовал верующих, празднующих Новый год. Одна из паломниц, стоявших за ограждением, схватила его и сильно потянула на себя.

Пытаясь освободиться, Папа римский ударил женщину по руке.


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Фотопрогулка по новогодней Рязани.

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