Ночью в Рязани семилетний ребенок получил ожог от взрыва петарды

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В ночь на среду, 1 января, в Рязани 7-летний ребенок получил ожог от взрыва петарды. Об этом сообщили в региональном минздраве.
С ожогами пострадавшего доставили в детскую ОКБ. Пациенту оказали помощь и отпустили домой.
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