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21:55, 1 января 2020 180
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На Казанской набережной в Туле пройдет северное шоу

На Казанской набережной в Туле пройдет северное шоу

В Туле на Казанской набережной жителей и гостей города ждет новогоднее шоу шаманов «Северное сияние» и выступление фольклорного ансамбля «Северное шоу ETTI». Об этом сообщил сайт правительства региона.

Со 2 по 7 января там развернется гастрофестиваль «С пылу, с жару!». Горожане и гости города смогут попробовать чай из огромного самовара, блюда с «Тульского гриля», самую большую в мире «Жаровую машину», русскую блинницу, блюда из русской печи, новогодний напиток из «Котла Дружбы» и другие угощения.

3 января на набережной пройдет Afterparty Нового года. Желающие смогут поучаствовать в изготовлении арт-объектов, сделать фотографии у зоны из шаров «Щелкунчик и мышиный король» от гостей из Крыма, сыграть в живые шахматы, выпить горячий чай из Царь-самовара.

С 5 по 7 января на Казанской набережной пройдет праздник «Северная сказка». В программе: северная кухня, экскурсия в ярангу, гадания северной предсказательницы, катание на оленях и хаски, зона северных аттракционов, фотовыставка, ярмарка сувениров и амулетов, а также шоу шаманов.

Все праздники на Казанской набережной работает зимний кинотеатр.


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