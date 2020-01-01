Рязанцев предупредили о сильном ветре

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 1 января, в Рязанской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112 (с мобильного) или 8 (4912) 21 63 04.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми
|
cледующая новость →Появилось видео салюта на площади Ленина
Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.