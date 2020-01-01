Ляйсан Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

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Телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала видео из квартиры после новогодней ночи. Ролик она выложила в историях в
По помещению разбросан искусственный снег, поломанные вещи, коробки. На журнальном столе оказался рулон туалетной бумаги. Елка осталось целой.
«Новый год», — прокомментировала Утяшева.
В
«Это называется Новый год с детьми», — прокомментировал он, добавив, что детей решили «ни в чем не ограничивать».
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cледующая новость →Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
Фотопрогулка по новогодней Рязани.