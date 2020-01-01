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23:16, 1 января 2020 303
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Ляйсан Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Ляйсан Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала видео из квартиры после новогодней ночи. Ролик она выложила в историях в Instagram.

По помещению разбросан искусственный снег, поломанные вещи, коробки. На журнальном столе оказался рулон туалетной бумаги. Елка осталось целой.

«Новый год», — прокомментировала Утяшева.

В Instagram Павла Воли также размещено подобное видео.

«Это называется Новый год с детьми», — прокомментировал он, добавив, что детей решили «ни в чем не ограничивать».


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Фотопрогулка по новогодней Рязани.

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