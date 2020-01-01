Куда пойти второго января? Афиша RZN.info на 2 января

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В первый день Нового года мы начинаем знакомить читателей с наиболее интересными культурными событиями, которые пройдут в новогодние каникулы в нашем городе. 2 января можно продолжать отмечать праздники, выбрав себе мероприятие по вкусу.
В рамках проекта «Новогодняя столица» на Лыбедском бульваре состоится открытие «
В Концертном зале Рязанской филармонии прозвучит литературно-музыкальная композиция «
Рязанский театр драмы приглашает на премьеру новогоднего спектакля для взрослых «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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