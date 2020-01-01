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17:53, 1 января 2020 372
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Куда пойти второго января? Афиша RZN.info на 2 января

Куда пойти второго января? Афиша RZN.info на 2 января

В первый день Нового года мы начинаем знакомить читателей с наиболее интересными культурными событиями, которые пройдут в новогодние каникулы в нашем городе. 2 января можно продолжать отмечать праздники, выбрав себе мероприятие по вкусу.

В рамках проекта «Новогодняя столица» на Лыбедском бульваре состоится открытие «Новогодних рязанских игр». А сразу после завершения спортивного мероприятия рязанцев ждет праздник «Зимний день ВДВ».

В Концертном зале Рязанской филармонии прозвучит литературно-музыкальная композиция «Щелкунчик в концертном королевстве» по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана.

Рязанский театр драмы приглашает на премьеру новогоднего спектакля для взрослых «Новогодняя любовь». В клубе Svoboda 2 января пройдет традиционная «BZN-party» с участием групп Bezna, Dream Draft, Vodka Users, «Спектакля Нет».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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