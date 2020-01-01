Центробанк начал брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей

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С 1 января Центробанк начал брать комиссию с банков за переводы через Системы быстрых платежей. Об этом передает
Теперь банки будут платить ЦБ как оператору пять копеек за переводы до 125 рублей, по 12 копеек — за 250 рублей, по 30 копеек — до 1000 рублей.
За перевод с 1 до 3 тысяч банкам придется заплатить 80 копеек, тариф для переводов от 3 до 6 тысяч составит 2 рубля, свыше 6 тысяч — 3 рубля.
Комиссия будет взиматься с банка-отправителя и банка клиента-получателя.
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