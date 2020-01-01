Алкоголь, автомобили, медицина. РЗН. инфо выяснил, что подорожает в 2020 году

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В 2020 году повысятся цены на товары и услуги в Рязанской области. Рост коснется нескольких сфер.
Мы попытались выяснить, что повлияло на изменение цен и сколько составило подорожание.
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