Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:55, 9 сентября 2019 53
 0    0

Во вторник в Тамбовской области сохранится теплая погода. Прогноз синоптиков

Во вторник в Тамбовской области сохранится теплая погода. Прогноз синоптиков

Во вторник, 10 сентября, в Тамбовской области сохранится теплая погода. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот день в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью от двух до семи метров в секунду, днем от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов, днем от 22 до 27 градусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 2

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 267
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 16 959
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 629
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 318
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 184
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Форум