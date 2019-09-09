Во вторник в Тамбовской области сохранится теплая погода. Прогноз синоптиков

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Во вторник, 10 сентября, в Тамбовской области сохранится теплая погода. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью от двух до семи метров в секунду, днем от четырех до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов, днем от 22 до 27 градусов.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.