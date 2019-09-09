Владимирская область получит новые школьные автобусы и автомобили скорой

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В текущем году Владимирская область получит 27 школьных автобусов и 7 автомобилей скорой. Об этом сообщил
Автомобили скорой класса В и С произведены на автозаводах «ГАЗ», «УАЗ» и «Форд Соллерс Холдинг».
Также во Владимирскую область начнут поставлять школьные автобусы производства автозаводов «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ» вместимостью 10-12, 13-20, 21-24, 25-31 и свыше 31 человека.
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