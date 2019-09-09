Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:05, 9 сентября 2019 533
 0    0

Виновник аварии на Северном обходе оставил машину и сбежал с места ДТП

Виновник аварии на Северном обходе оставил машину и сбежал с места ДТП

Фото: УМВД по Рязанской области

Виновник аварии на Северном обходе оставил машину и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 8 сентября.

По предварительным данным, водитель на Lada Priora сзади врезался в Nissan под управлением 38-летнего рязанца.

В аварии пострадали водитель иномарки и 24-летний пассажир Priora. Полиция разыскивает сбежавшего с места аварии водителя.

Ранее появилось видео с места ДТП.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Праздник у нас, подарок – вам!

Праздник у нас, подарок – вам!

В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 207
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 16 826
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 550
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 057
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 088
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум