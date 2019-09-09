В рыбновской деревне сбили торговавшую у трассы женщину

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Фото: Издательство «Пресса»
В рыбновской деревне Высокое «КамАЗ» смял припаркованный Volkswagen Tiguan. Травмы получила 25-летняя женщина, торговавшая у трассы. Ее госпитализировали с травмой головы, сообщает издательство «
Авария произошла в понедельник, 9 сентября, примерно в 12:00. Житель Коломны ехал по трассе «М5» в сторону Москвы на «КамАЗе» и врезался в припаркованный на обочине Volkswagen. По словам очевидцев, водитель грузовика «отвлекся на сигарету».
В легковой машине ехали четыре человека, двое из них — пенсионеры. Пассажиры остановились, чтобы купить местные товары.
«И вдруг — страшный удар, грохот, сработала боковая подушка безопасности. У нас серьезных травм нет, но родители и сестра на скорой поехали в больницу, все-таки родители преклонного возраста, за 80 уже, мало ли что», — пояснил водитель.
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