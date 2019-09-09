В Рыбновском районе «Дэу Нексия» смяла бок «одиннадцатой»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рыбновском районе Daewoo Nexia смяла бок «ВАЗ-2111». Три человека получили травмы,
Авария произошла в воскресенье, 8 сентября, в 9:57, в Рыбновском районе на 170 километре трассы М5 «Урал». Предварительно, 22-летний водитель Daewoo Nexia ехал на «красный» и врезался в «одиннадцатую».
За рулем второй машины был 29-летний житель Рыбновского района. Его госпитализировали.
Также пострадали двое пассажиров Daewoo Nexia в возрасте 36 и 25 лет.
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