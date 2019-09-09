В рязанском кванториуме «Дружба» устроят неделю открытых дверей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Антон Насонов
С 9 до 13 сентября в рязанском детском технопарке «Кванториум «Дружба» пройдет неделя открытых дверей. Об этом на пресс-завтраке рассказала глава регионального минобра Ольга Щетинкина. Обучение в технопарке будет проходить по пяти направлениям:
По словам Щетинкиной, в новом учебном году «Кванториум «Дружба» работает по трем модулям: вводному, углубленному и проектному.
«На вводный модуль может прийти любой рязанец в возрасте от 12 до 18 лет, который увлекается техническими науками и программированием. Далее по итогам конкурса творческих проектов ребята смогут продолжить обучение на углубленном и проектном модулях. Набор учащихся проходит два раза в год — в сентябре и в январе. Отмечу, что обучение в кванториуме бесплатное», — отметила Щетинкина.
Она подчеркнула, что за
Кроме того, у кванториума появилось отделение в Касимовском районе в поселке Елатьма, где в этом году около сотни детей будет обучаться по направлению «Робоквантум».
Директор учреждения Антон Маликов в беседе с журналистами заметил, что, помимо вышеуказанных направлений, в технопарке детей учат английскому языку и шахматам. По его словам, это помогает развить логическое мышление и облегчить изучение научных статей и технической литературы на английском языке.
«В этом году мы получим новое оборудование и докупим материалы, чтобы производственных мощностей нашего «хай-тек цеха» хватило для более сложных проектов наших воспитанников», — сказал Маликов.
Так, 12 сентября в кванториуме пройдут открытые занятия, на которые смогут прийти родители и посмотреть, чем занимаются их дети. По направлениям:
Завершится неделя Днем открытых дверей для всех желающих. Посетить технопарк можно будет 13 сентября с 18:00. Как отметили присутствующие на встрече преподаватели некоторых направлений, проекты технопарка принимают участие на всероссийских и международных выставках. Сейчас ребята готовятся к участию к международному конкурсу детских инженерных команд или кванториаде.
«Перед нами стоит задача обеспечить автономное перемещение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для перевозки грузов в помещениях по специальным меткам. На конкурс заявились 350 команд, пять из которых представляют другие страны. Победившая получит миллион рублей на развитие проектов. Рязанскую область представят три команды с проектами «аэротакси», «канатная дорога», «трансформирование космического модуля», — рассказал педагог направления «IT-квантум» Андрей Павлович. Напомним, в Рязанской области может появиться еще один детский
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа выборах в Тамбовской области все мандаты получили кандидаты от «Единой России»
|
cледующая новость →В Калуге отпразднуют День освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Программа мероприятий
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.