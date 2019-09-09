В рязанском кванториуме «Дружба» устроят неделю открытых дверей

С 9 до 13 сентября в рязанском детском технопарке «Кванториум «Дружба» пройдет неделя открытых дверей. Об этом на пресс-завтраке рассказала глава регионального минобра Ольга Щетинкина. Обучение в технопарке будет проходить по пяти направлениям:

робоквантум (робототехника и программирование),

аэроквантум (проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов),

промышленный дизайн (дизайн и проектирование технологических изделий), IT-квантум (информатика и информационная безопасность) и наноквантум (материаловедение и нанотехнологии).

По словам Щетинкиной, в новом учебном году «Кванториум «Дружба» работает по трем модулям: вводному, углубленному и проектному.

«На вводный модуль может прийти любой рязанец в возрасте от 12 до 18 лет, который увлекается техническими науками и программированием. Далее по итогам конкурса творческих проектов ребята смогут продолжить обучение на углубленном и проектном модулях. Набор учащихся проходит два раза в год — в сентябре и в январе. Отмечу, что обучение в кванториуме бесплатное», — отметила Щетинкина.

Она подчеркнула, что за два года работы технопарк обучил более двух тысяч ребят и «занял достойное место в региональной программе дополнительного образования».

Кроме того, у кванториума появилось отделение в Касимовском районе в поселке Елатьма, где в этом году около сотни детей будет обучаться по направлению «Робоквантум».

Директор учреждения Антон Маликов в беседе с журналистами заметил, что, помимо вышеуказанных направлений, в технопарке детей учат английскому языку и шахматам. По его словам, это помогает развить логическое мышление и облегчить изучение научных статей и технической литературы на английском языке.

«В этом году мы получим новое оборудование и докупим материалы, чтобы производственных мощностей нашего «хай-тек цеха» хватило для более сложных проектов наших воспитанников», — сказал Маликов.

Так, 12 сентября в кванториуме пройдут открытые занятия, на которые смогут прийти родители и посмотреть, чем занимаются их дети. По направлениям:

«Робоквантум» с 15:00 до 16:30 и с 16:40 до 18:10,

«Промышленный дизайн» с 15:00 до 16:30,

«IT-квантум» с 16:40 до 18:10,

«Аэроквантум» — с 15:00 до 17:20.

Завершится неделя Днем открытых дверей для всех желающих. Посетить технопарк можно будет 13 сентября с 18:00. Как отметили присутствующие на встрече преподаватели некоторых направлений, проекты технопарка принимают участие на всероссийских и международных выставках. Сейчас ребята готовятся к участию к международному конкурсу детских инженерных команд или кванториаде.