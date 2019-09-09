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В Рязани нашли собаку со снятым скальпом. Фото пострадавшего животного опубликованы в
Помимо снятого скальпа, у собаки оторвано ухо и глубоко порезана спина.
Волонтеры собирают средства на операцию и послеоперационный период.
Средства можно перевести по номеру карты 5469 5300 1155 6742 (получатель Инна Павловна С.).
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