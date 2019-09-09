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12:45, 9 сентября 2019 282
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В Путятинском районе лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Митсубиши» 1

В Путятинском районе лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Митсубиши»

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском районе лоб в лоб столкнулись Niva и Mitsubishi Lancer. Пострадали пять человек, сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 6 сентября, в 20:50, на пятом километре дороги Путятино — Строевское. По предварительным данным, Niva выехала на «встречку». У водителя нет «прав».

Травмы получили водители и их пассажиры. Пострадавших с множественными переломами и ушибами госпитализировали.


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