В Путятинском районе лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Митсубиши»

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Фото: Издательство «Пресса»
В Путятинском районе лоб в лоб столкнулись Niva и Mitsubishi Lancer. Пострадали пять человек, сообщило издательство «
Авария произошла в пятницу, 6 сентября, в 20:50, на пятом километре дороги Путятино — Строевское. По предварительным данным, Niva выехала на «встречку». У водителя нет «прав».
Травмы получили водители и их пассажиры. Пострадавших с множественными переломами и ушибами госпитализировали.
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