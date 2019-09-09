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21:05, 9 сентября 2019 71
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На Оке для обследования детей с тяжелыми заболеваниями остановился теплоход с врачами

На Оке для обследования детей с тяжелыми заболеваниями остановился теплоход с врачами

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 9 сентября, на Оке для обследования детей с тяжелыми заболеваниями остановился теплоход с врачами. В рамках всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья» в Рязань прибыли медики из семи федеральных научно-исследовательских центров, сообщил сайт регионального правительства.

Вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов пояснил, что основной целью акции является «оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, заболеваниями зрения, слуха и другими», а также популяризация здорового образа жизни.

В ходе акции врачи на теплоходе «Василий Чапаев» побывали в ряде городов на Волге и Оке. Медики обследовали 1 017 детей, 349 из которых направили для лечения в федеральные центры.


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