RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В понедельник, 9 сентября, на Оке для обследования детей с тяжелыми заболеваниями остановился теплоход с врачами. В рамках всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья» в Рязань прибыли
Вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов пояснил, что основной целью акции является «оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, заболеваниями зрения, слуха и другими», а также популяризация здорового образа жизни.
В ходе акции врачи на теплоходе «Василий Чапаев» побывали в ряде городов на Волге и Оке. Медики обследовали 1 017 детей, 349 из которых направили для лечения в федеральные центры.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Вжух и… Житель Краснодара установил на «Приору» колеса кареты
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.