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12:45, 9 сентября 2019 345

В многопрофильной клинике «МедКом» впервые прошел день открытых дверей 1

В многопрофильной клинике «МедКом» впервые прошел день открытых дверей

В воскресенье, 8 сентября, в многопрофильной клинике «МедКом» на улице Бирюзова, 26Б впервые прошел день открытых дверей.

Рязанцы могли попасть на прием к любому специалисту, в числе которых были терапевт, кардиолог, невролог, гинеколог, терапевт, офтальмолог, ЛОР, дерматолог, хирург, гастроэнтеролог, уролог, массажист, а также к врачу УЗ-диагностики.

Желающие могли посетить медицинские кабинеты и оценить оборудование нового поколения.

«Мы давно хотели провести день открытых дверей, чтобы у людей появилась возможность познакомиться с нашей клиникой: оценить оснащенность кабинетов, комфорт нахождения в наших стенах, познакомится со специалистами. Сделать это, в первую очередь, для того, чтобы показать нашу открытость, и развеять миф о том, что платная медицина — это дорого и некачественно», — рассказала исполнительный директор ГК «МедКом» Мария Чернышова.

День Открытых Дверей явился стартом работы в выходные дни. Теперь клиника «МедКом» открыта семь дней в неделю.

«Комфорт пациентов является для нас неотъемлемой частью нашей работы. Статистика за последние годы показывает увеличение количества обращений в выходные дни, что логично из-за растущего ритма жизни. Мы не смогли обойти этот факт стороной, поэтому с сегодняшнего дня начинаем работать без выходных», — пояснила Мария Чернышова.

В организации напомнили, что компания «МедКом» — это сеть медицинских клиник, насчитывающая три филиала в городе Рязань. Два центра, расположенных на улицах Фрунзе и Пожалостина, зарекомендовали себя, помогая пациентам с комфортом проходить медицинские осмотры. Клиника на Бирюзова является многопрофильной и постоянно расширяет спектр своих услуг, добавили в «МедКом».


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