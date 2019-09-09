В Михайловском районе освятили часовню и купель у источника

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В субботу, 7 сентября, в михайловском селе Печерниковские Выселки митрополит Марк освятил часовню в честь Казанской иконы Божией Матери с купелью и источником. Об этом сообщили на
В 2011 году ветеран труда Алексей Иванович Тюркин первым внес взнос и предложил «облагородить святое место». Просьбу сельчан о восстановлении родника поддержали в рамках региональной программы поддержки местных инициатив.
«Такого большого стечения людей в михайловском селе Печерниковские Выселки не помнят с давних времен», — упомянули в епархии.
Местные жители назвали источник «Гришава». Они считают его целебным. После церемонии освещения верующие пили воду, погружались в купель и вспоминали историю села.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.