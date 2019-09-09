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16:13, 9 сентября 2019 106
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В Калужской области выявили три новых случая бешенства

В Калужской области выявили три новых случая бешенства

В Калужской области выявили три новых случая бешенства. Об этом сообщил сайт издательского дома «КП-Калуга» со ссылкой на комитет ветеринарии при правительстве области.

Возле деревни Михайловка Жуковского района обнаружена зараженная лиса, у деревни Рыжково Боровского района — крупный рогатый скот, а в деревне Михайловское Износковского района — енотовидная собака.

Сейчас ветеринарной службой проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.


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