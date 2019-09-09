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В Калуге построят новый храм. Такое решение приняла рабочая группа, во главе с губернатором региона Анатолием Артомоновым, сообщает
Храм появится в микрорайоне «Кошелев-проект». Участок уже определен.
После завершения строительства, его передадут в собственность Калужской епархии.
В настоящее время в «Кошелев-проекте» действует домовая церковь. По словам Анатолия Артамонова, жители района хотят, чтобы здесь был настоящий храм, который сможет вместить гораздо больше верующих.
«Мы с удовольствием поддержали эту инициативу», — подчеркнул губернатор.
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