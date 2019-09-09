В Калуге отпразднуют День освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Программа мероприятий

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В Калуге отпразднуют День освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Программу мероприятий опубликовал
Праздник состоится в субботу, 14 сентября, на территории мемориального комплекса «Безымянная высота».
Торжественные мероприятия проходят во всех районах, но центром празднования традиционно является именно Безымянная высота.
Мероприятие начнется с возложения цветов. После этого пройдет торжественный митинг с участием официальных лиц и почетных гостей, воинские подразделения пройдут торжественным марш-парадом. В завершении торжества перед гостями с концертной программой выступят творческие коллективы Кировского района Калужской области.
Все желающие смогут посетить музей, расположенный на территории мемориала «Безымянная высота», землянку «в три наката», сделать фото на память у «Дерева Мира», а также посмотреть показательные выступления воинов 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной дивизии.
Начало мероприятий в 11:00.
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