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В единый день голосования в Рязанской области поступило семь жалоб. Об этом в понедельник, 9 сентября, на пресс-конференции сообщил председатель облизбиркома Алексей Просянников.
По его словам, одно из обращений продублировалось трижды в участковую, территориальную избирательную комиссию и облизбирком. «Все они оказались незначительными и не повлияли на ход выборов», — заявил Просянников.
Всего в Рязанской области 8 сентября прошло 68 избирательных кампаний: 27 выборов глав администраций и 41 — в представительный орган. Общая явка составила 37,8%.
«Выборы носили открытый характер, были конкурентными и признаны состоявшимися», — подчеркнул Просянников.
26 из 27 выборов глав администраций выиграли единороссы, а одни в поселке Лашма Касимовского района — самовыдвиженец.
Из 372 мандатов: 331 получила «Единая Россия», 14 — КПРФ, 6 — «ЛДПР», 5 — «Справедливая Россия» и один — «Яблоко».
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