В центре Афин обстреляли туристический автобус

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В центре Афин возле гостиницы «Каравел» обстреляли туристический автобус. По данным греческих СМИ, обошлось без пострадавших, передает
В понедельник, 9 сентября, около 19:00 водитель легкового автомобиля после словесной перепалки с водителем автобуса вышел из машины и выстрелил, возможно, из карабина. Предварительно, мужчины поссорились из-за того, что не смогли договориться, кто должен уступить дорогу.
Автобус перевозил туристов из Южной Кореи.
Полиция ищет нарушителя.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Посетители московского супермаркета устроили массовую драку
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.