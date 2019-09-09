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В Брянске начали строить новую дорогу. Об этом сообщил
Подрядчиком стало ООО «Дорстрой32». Новую дорогу проложат на участке от улицы Советской до улицы Объездной. Также здесь построят ливневую канализацию, которую протянут до Смоленской трассы.
Стоимость проекта составит более 380 миллионов рублей. Строительство дороги и ливневки рассчитано на два года. Сейчас на объекте начали работы по планировке и разбивке территории.
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