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14:07, 9 сентября 2019 50
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В аварии с микроавтобусом под Тулой пострадали десять человек

В аварии с микроавтобусом под Тулой пострадали десять человек

В аварии с микроавтобусом под Тулой пострадали десять человек. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

На 83 километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись автомобиль Chevrolet Cruze и Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту «Алешня-Тула». После столкновения пассажирский микроавтобус опрокинулся.

По сведениям на 12:20, в результате ДТП пострадали 10 человек из обоих транспортных средств.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела полиции.


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Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 2

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

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