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В аварии с микроавтобусом под Тулой пострадали десять человек. Об этом сообщил
На 83 километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись автомобиль Chevrolet Cruze и Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту «Алешня-Тула». После столкновения пассажирский микроавтобус опрокинулся.
По сведениям на 12:20, в результате ДТП пострадали 10 человек из обоих транспортных средств.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела полиции.
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