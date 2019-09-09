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Фото: Pixabay.com
В Адлере рязанец провалился в колодец. Это произошло в субботу, 7 сентября, сообщило
40-летний житель Рязани упал в ливневый колодец в районе автобусной остановки «Пансионат «Знание». Спасатели извлекли его оттуда при помощи лестницы и передали медикам.
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