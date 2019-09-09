Тульский полицейский подбросил подозреваемому наркотики и получил за это условный срок

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В Тульской области за хранение наркотиков и превышение должностных полномочий осудили полицейского. Об этом сообщил
По версии следствия, в августе 2018 года осужденный передал знакомому мужчине сверток с наркотиками. После этого провел личный досмотр и изъял пакет. Предположительно, он сделал это для повышения процента раскрываемости дел. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Преступные действия сотрудника полиции выявили сотрудники ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 228 УК РФ (хранение наркотических средств).
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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