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12:03, 9 сентября 2019 120
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Скопинке удалось избежать наказания за взятку в военкомате

Скопинке удалось избежать наказания за взятку в военкомате

Фото: Pixabay.com

Скопинке удалось избежать наказания за взятку в военкомате. Об этом сообщили на сайте регионального следкома.

По данным следствия, в апреле 2018 года женщина попыталась дать взятку, чтобы ее сын проходил службу в Рязани или области. Она нашла трех человек для осуществления плана. Скопинка передала в качестве взятки 160 тысяч рублей, из которых 130 тысяч ее «помощники» разделили между собой, а 30 тысяч планировали отдать сотруднику военкомата. Но оперативники пресекли преступление.

Во время расследования женщина признала свою вину и рассказала подробности. Ее освободили от уголовной ответственности. Другие четверо обвиняемых отрицали причастность к преступлению.

Суд признал двух рязанцев и двух скопинцев виновными по части 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 3 статьи 291.1 УК («Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Им назначили штраф в размере 100 тысяч рублей каждому.


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