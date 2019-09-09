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Фото: Pixabay.com
Скопинке удалось избежать наказания за взятку в военкомате. Об этом сообщили на
По данным следствия, в апреле 2018 года женщина попыталась дать взятку, чтобы ее сын проходил службу в Рязани или области. Она нашла трех человек для осуществления плана. Скопинка передала в качестве взятки 160 тысяч рублей, из которых 130 тысяч ее «помощники» разделили между собой, а 30 тысяч планировали отдать сотруднику военкомата. Но оперативники пресекли преступление.
Во время расследования женщина признала свою вину и рассказала подробности. Ее освободили от уголовной ответственности. Другие четверо обвиняемых отрицали причастность к преступлению.
Суд признал двух рязанцев и двух скопинцев виновными по части 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 3 статьи 291.1 УК («Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Им назначили штраф в размере 100 тысяч рублей каждому.
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