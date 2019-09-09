«Рязаньэнерго» поддержал всероссийский фестиваль #ВместеЯрче

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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» при участии бойцов студенческого энергетического отряда «Потенциал» радиотехнического университета поддержали всероссийский фестиваль #ВместеЯрче.
Мероприятие прошло на молодежном празднике «Привет, студент!», который завершил сезон-2019 фестивального лета в Рязани.
На улице Почтовой для горожан работали различные творческие, анимационные и интерактивные площадки. Одну из них была организовала «Рязаньэнерго».
Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подготовили познавательную программу, направленную на внимание взрослых и детей к вопросам энергосбережения и заботливого отношения к природе.
Рязанцам предложили проверить свой уровень знаний в «энерговикторине». Для юных гостей праздника обустроили зону детского рисунка, где мальчики и девочки раскрашивали открытки с «энергосберегающими» сюжетами.
Все желающие могли на некоторое время почувствовать себя настоящими энергетиками, примерив спецодежду, каску и сделать фотографию с указателем высокого напряжения.
Также энергетики раздали рязанцам памятки об эффективных способах энергосбережения и правилах электробезопасности, сувениры с тематической символикой и содержанием: воздушные шары, магниты, фонарики, календари и значки.
Напомним, фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росмолодежи, Министерства культуры России и объединяет тысячи людей, разделяющих идеи энергосбережения. Партнер фестиваля — ПАО «Россети».
Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обращают внимание, что каждый, кто разделяет идеи всероссийского фестиваля, может подписать личную декларацию на сайте #
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