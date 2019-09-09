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16:51, 9 сентября 2019 273

«Рязаньэнерго» поддержал всероссийский фестиваль #ВместеЯрче

«Рязаньэнерго» поддержал всероссийский фестиваль #ВместеЯрче

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» при участии бойцов студенческого энергетического отряда «Потенциал» радиотехнического университета поддержали всероссийский фестиваль #ВместеЯрче.

Мероприятие прошло на молодежном празднике «Привет, студент!», который завершил сезон-2019 фестивального лета в Рязани.

На улице Почтовой для горожан работали различные творческие, анимационные и интерактивные площадки. Одну из них была организовала «Рязаньэнерго».

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подготовили познавательную программу, направленную на внимание взрослых и детей к вопросам энергосбережения и заботливого отношения к природе.

Рязанцам предложили проверить свой уровень знаний в «энерговикторине». Для юных гостей праздника обустроили зону детского рисунка, где мальчики и девочки раскрашивали открытки с «энергосберегающими» сюжетами.

Все желающие могли на некоторое время почувствовать себя настоящими энергетиками, примерив спецодежду, каску и сделать фотографию с указателем высокого напряжения.

Также энергетики раздали рязанцам памятки об эффективных способах энергосбережения и правилах электробезопасности, сувениры с тематической символикой и содержанием: воздушные шары, магниты, фонарики, календари и значки.

Напомним, фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росмолодежи, Министерства культуры России и объединяет тысячи людей, разделяющих идеи энергосбережения. Партнер фестиваля — ПАО «Россети».

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обращают внимание, что каждый, кто разделяет идеи всероссийского фестиваля, может подписать личную декларацию на сайте #ВместеЯрче и подтвердить свое намерение бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде.


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