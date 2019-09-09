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17:59, 9 сентября 2019 73
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Прокуратура нашла нарушения в рязанской поликлинике №14

Прокуратура нашла нарушения в рязанской поликлинике №14

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Прокуратура нашла нарушения в рязанской поликлинике №14. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверка показала, что в поликлинике «отсутствуют работники для выполнения работ, заявленных в лицензии», а оснащение «не в полной мере соответствует порядкам оказания медпомощи».

В кабинетах хирурга, акушера-гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога и уролога места хранения лекарств оснащены неработающими приборами для регистрации параметров воздуха. Специалисты не отмечают ежедневно в специальных журналах температуру и влажность в помещениях. Кроме того, в поликлинике с нарушениями хранят препараты.

Прокуратура также установила, что время приема кардиолога не соответствует заявленной ставке.

Надзорный орган возбудил дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 19.20 КоАП («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)») и части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение требований технических регламентов») и внес представления об устранении нарушений.

Напомним, по поручению губернатора поликлинику №14 должны полностью отремонтировать в 2021 году вместо запланированного 2022 года. Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать.


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