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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Прокуратура нашла нарушения в рязанской поликлинике №14. Об этом
Проверка показала, что в поликлинике «отсутствуют работники для выполнения работ, заявленных в лицензии», а оснащение «не в полной мере соответствует порядкам оказания медпомощи».
В кабинетах хирурга, акушера-гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога и уролога места хранения лекарств оснащены неработающими приборами для регистрации параметров воздуха. Специалисты не отмечают ежедневно в специальных журналах температуру и влажность в помещениях. Кроме того, в поликлинике с нарушениями хранят препараты.
Прокуратура также установила, что время приема кардиолога не соответствует заявленной ставке.
Надзорный орган возбудил дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 19.20 КоАП («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)») и части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение требований технических регламентов») и внес представления об устранении нарушений.
Напомним, по поручению губернатора поликлинику №14 должны полностью отремонтировать в 2021 году вместо
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