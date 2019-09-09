Под Рязанью «Ниссан» улетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся на бок

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Фото: УМВД по Рязанской области
Под Рязанью Nissan Almera улетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся на бок. Четыре человека получили травмы,
Авария произошла в субботу, 7 сентября, в 21:00 в Рязанском районе на восьмом километре дороги Ласково-Приозерный. Предварительно, 28-летний рязанец не справился с управлением, машина оказалась в кювете.
Травмы получили 28-летний водитель и три его пассажира в возрасте 34, 27 и 26 лет.
У водителя взяли кровь, чтобы определить, был ли он пьян.
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