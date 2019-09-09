Под Липецком легковушка столкнулась с «Нивой», есть погибший

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8 сентября в Грязинском районе, «Lada-21150» столкнулась с «Нивой». Об этом сообщил
Авария произошла около 8:50, в селе Казинка на улице Гагарина.
В ДТП пострадали водитель и пять пассажиров автомобиля «ЛАДА-21150», одна из которых, погибла.
Причины аварии выясняются.
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