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17:54, 9 сентября 2019 93
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Пьяный рязанец из ревности угрожал соседу ножом

Пьяный рязанец из ревности угрожал соседу ножом

Фото: Pixabay.com

Пьяный рязанец из ревности угрожал соседу ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Поздним вечером 45-летний мужчина сообщил в полицию, что в одном из домов на улице Каневской на него набросился знакомый. Потерпевший успел уйти и сразу обратился к оперативникам.

По предварительной информации, 46-летний рязанец пригласил к себе в гости 26-летнюю местную жительницу, с которой познакомился в развлекательном заведении. В коридоре она встретила соседа.

«Она остановилась пообщаться с ним, но ее кавалеру это не понравилось. На его пожелания прекратить случайный диалог реакции не последовало», — говорится в сообщении.

Оперативники немедленно выехали на место и «утихомирили пьяного буяна».

На злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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