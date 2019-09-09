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Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец из ревности угрожал соседу ножом. Об этом сообщила
Поздним вечером 45-летний мужчина сообщил в полицию, что в одном из домов на улице Каневской на него набросился знакомый. Потерпевший успел уйти и сразу обратился к оперативникам.
По предварительной информации, 46-летний рязанец пригласил к себе в гости 26-летнюю местную жительницу, с которой познакомился в развлекательном заведении. В коридоре она встретила соседа.
«Она остановилась пообщаться с ним, но ее кавалеру это не понравилось. На его пожелания прекратить случайный диалог реакции не последовало», — говорится в сообщении.
Оперативники немедленно выехали на место и «утихомирили пьяного буяна».
На злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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