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«Ноев ковчег» считает, что мэрия незаконно отказала в строительстве автосалона на Московском шоссе. В понедельник, 9 сентября, представитель компании озвучил свои доводы на заседании арбитражного суда.
Истец сообщил, что основанием отказа мэрии стало превышение плотности застройки участка (79%).
По словам представителя «Ноева ковчега», администрация ошибочно посчитала площадь будущей застройки, так как к объектам капитального строительства чиновники отнесли подземные резервуары АЗС, которые «на поверхности места не занимают».
В ответ на это мэрия заявила, что делала выводы на основе единого государственного реестра недвижимости, где заправка отражается в комплексе с «проездами, резервуарами и навесами». Также истец заявил, что компания уже получала отказ в строительстве, но позже устраняла все выявленные недостатки. Однако во второй раз «Ноеву ковчегу» вновь запретили строить автосалон.
Мэрию попросили предоставить суду документы по предыдущему отказу, а также проект планировки и межевания участка.
Напомним, мэрия через суд потребовала у ООО «Ноев ковчег»
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