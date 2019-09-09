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18:14, 9 сентября 2019 73
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«Ноев ковчег» считает, что мэрия незаконно отказала в строительстве автосалона на Московском шоссе

«Ноев ковчег» считает, что мэрия незаконно отказала в строительстве автосалона на Московском шоссе

«Ноев ковчег» считает, что мэрия незаконно отказала в строительстве автосалона на Московском шоссе. В понедельник, 9 сентября, представитель компании озвучил свои доводы на заседании арбитражного суда.

Истец сообщил, что основанием отказа мэрии стало превышение плотности застройки участка (79%).

По словам представителя «Ноева ковчега», администрация ошибочно посчитала площадь будущей застройки, так как к объектам капитального строительства чиновники отнесли подземные резервуары АЗС, которые «на поверхности места не занимают».

В ответ на это мэрия заявила, что делала выводы на основе единого государственного реестра недвижимости, где заправка отражается в комплексе с «проездами, резервуарами и навесами». Также истец заявил, что компания уже получала отказ в строительстве, но позже устраняла все выявленные недостатки. Однако во второй раз «Ноеву ковчегу» вновь запретили строить автосалон.

Мэрию попросили предоставить суду документы по предыдущему отказу, а также проект планировки и межевания участка.

Напомним, мэрия через суд потребовала у ООО «Ноев ковчег» снести самострой на Московском шоссе. Компания подала ответный иск, в котором просит признать отказ в выдачи разрешения на строительство незаконным.


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