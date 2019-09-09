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Ночью в Липецкой области перевернулся «БелАЗ». Об этом сообщил интернет-портал «
Водитель перевозил шлак на территории НЛМК и врезался в дерево. От удара большегруз перевернулся. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в ночь с 8 на 9 сентября в районе Лебединого озера.
По предварительной версии, водитель уснул за рулем.
В аварии никто не пострадал.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.