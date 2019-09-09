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На выборах в Тамбовской области все мандаты получили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщил интернет-портал «
В воскресенье, 8 сентября, в Тамбовской области прошло голосование в четырех сельсоветах.
В частности, выбирали глав Кочетовского сельсовета Петровского района, Прибыткинского сельсовета Бондарского района, Перкинского сельсовета Сосновского района и депутатов Мучкапского поселкового Совета народных депутатов.
Явка избирателей в единый день голосования в среднем по области составила 34,7%.
На выборах главы Перкинского сельсовета Сосновского района победу одержала Светлана Мелихова с результатом 79,2% (227 избирателей). В Прибытскинском сельсовете Бондарского района победил Николай Ермаков, за которого проголосовали 95,8% (375 избирателей), а на выборах главы Кочетовского сельсовета победила Галина Варганова, набравшая 83,2% голосов (233 избирателя).
На выборах депутатов Мучкапского поссовета все 15 мандатов достались кандидатам от «Единой России».
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